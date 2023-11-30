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Ликвидировано много офицеров РФ. Федоров рассказал новые детали взрывов в Токмаке

Запорожье, Четверг 30 ноября 2023 12:15
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Ликвидировано много офицеров РФ. Федоров рассказал новые детали взрывов в Токмаке Фото: появились новые подробности взрывов в Токмаке Запорожской области 28 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные во время взрывов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области 28 ноября уничтожили целый штаб россиян, который они разместили в детсаду. Были ликвидированы 14 захватчиков, среди которых много офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.

"Два дня подряд в Токмаке происходит очень мощная ликвидация врага. Уже известно, что произошло 28 ноября. У врага был уничтожен целый штаб. А точнее во время проводившегося в штабе совещания там произошел взрыв и по меньшей мере 14 погибших, среди которых большое количество офицеров", - рассказал он.

Кроме того, по словам Федорова, враг в очередной раз пытался прикрываться гражданскими, поэтому штаб они разместили на территории детсада.

"Также взрывы продолжались и вчера на территории временно оккупированного Токмака. И также по окрестностям - именно там, где размещается враг и именно там, где он концентрирует военную технику и живую силу. Поэтому на Запорожском направлении ликвидация врага продолжается", - отметил мэр Мелитополя.

Удары по россиянам в Токмаке и под Херсоном

28 ноября в Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Перед ними в городе пропадал свет. Позже стало известно, что следствием этих взрывов стал "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты. Оно расположено в центре города. Оккупанты тут же стали эвакуировать раненых.

Кроме того, украинские военные 28 ноября ударили по зданию с россиянами в захваченном селе Юбилейное в Херсонской области во время вражеского совещания. Там также были ликвидированы высокопоставленные чиновники армии РФ.

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