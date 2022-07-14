Ликвидировано еще 300 оккупантов и два самолета: названы новые боевые потери РФ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 37 870 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
За минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.
Общие боевые потери России на 14 июля ориентировочно составили:
Напомним, на юге за сутки были уничтожены более десятка захватчиков.
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