Ліквідовано ще 300 окупантів і два літаки: названі нові бойові втрати РФ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 37 870 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.
За минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 14 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, на півдні за добу було знищено більше десятка загарбників.
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