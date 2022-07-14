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Ликвидировано еще 300 оккупантов и два самолета: названы новые боевые потери РФ

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Четверг 14 июля 2022 09:47
Ликвидировано еще 300 оккупантов и два самолета: названы новые боевые потери РФ Фото: за сутки ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 37 870 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

За минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.

Общие боевые потери России на 14 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 37 870 (+300) человек ликвидировано;
  • танков - 1667 (+18);
  • боевых бронированных машин - 3852 (+20);
  • артиллерийских систем - 840 (+1);
  • РСЗО - 247 (+0) ;
  • средства ПВО - 109 (+0);
  • самолетов - 219 (+2);
  • вертолетов - 188 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 681 (+3);
  • крылатые ракеты - 155 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2704 (+16);
  • специальной техники - 67 (+0).

Напомним, на юге за сутки были уничтожены более десятка захватчиков.

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