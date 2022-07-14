Ликвидировано еще 300 оккупантов и два самолета: названы новые боевые потери РФ
Фото: за сутки ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 37 870 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
За минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.
Общие боевые потери России на 14 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 37 870 (+300) человек ликвидировано;
- танков - 1667 (+18);
- боевых бронированных машин - 3852 (+20);
- артиллерийских систем - 840 (+1);
- РСЗО - 247 (+0) ;
- средства ПВО - 109 (+0);
- самолетов - 219 (+2);
- вертолетов - 188 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 681 (+3);
- крылатые ракеты - 155 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2704 (+16);
- специальной техники - 67 (+0).
Напомним, на юге за сутки были уничтожены более десятка захватчиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.