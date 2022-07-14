Ліквідовано ще 300 окупантів і два літаки: названі нові бойові втрати РФ
Фото: за добу ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів (Getty Images)
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 37 870 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.
За минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 14 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано;
- танків - 1667 (+18);
- бойових броньованих машин - 3852 (+20);
- артилерійських систем - 840 (+1);
- РСЗВ - 247 (+0) ;
- засоби ППО - 109 (+0);
- літаків - 219 (+2);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 681 (+3);
- крилаті ракети - 155 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2720 (+16);
- спеціальної техніки - 67 (+0).
Нагадаємо, на півдні за добу було знищено більше десятка загарбників.
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