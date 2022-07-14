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Ліквідовано ще 300 окупантів і два літаки: названі нові бойові втрати РФ

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Четвер 14 липня 2022 09:47
Ліквідовано ще 300 окупантів і два літаки: названі нові бойові втрати РФ Фото: за добу ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 37 870 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.

За минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 14 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків - 1667 (+18);
  • бойових броньованих машин - 3852 (+20);
  • артилерійських систем - 840 (+1);
  • РСЗВ - 247 (+0) ;
  • засоби ППО - 109 (+0);
  • літаків - 219 (+2);
  • вертольотів - 188 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 681 (+3);
  • крилаті ракети - 155 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2720 (+16);
  • спеціальної техніки - 67 (+0).

Нагадаємо, на півдні за добу було знищено більше десятка загарбників.

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