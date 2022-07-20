Ликвидировано еще 200 оккупантов: названы новые потери России в Украине

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38750 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Российские войска за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутовском направлении.
Общие боевые потери России на 20 июля ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ на южном направлении нанесли удары по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага.
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