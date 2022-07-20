Ліквідовано ще 200 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні

Збройні Сили України ліквідували ще 200 російських військовослужбовців. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38750 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 20 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ на південному напрямку завдали удари по декількох командних пунктах, станціям управління та базам логістичного забезпечення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.