Ликвидировано еще 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 36 500 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
В Генштабе рассказали, что наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Славянском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 6 июля ориентировочно составили:
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери России достигают до 115 тысяч убитыми и ранеными.
Кроме того, авиация ВСУ уничтожила два склада боеприпасов и взводные опорные пункты оккупантов.
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