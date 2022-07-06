RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ліквідовано ще 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні

Фото: за добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 36 500 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

У Генштабі розповіли, що найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 6 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 36500 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1600 (+6);
  • бойових броньованих машин - 3789 (+17);
  • артилерійських систем - 812 (+6);
  • РСЗВ - 247 (+0) ;
  • засоби ППО - 107 (+2);
  • літаків - 217 (+0);
  • вертольотів - 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4);
  • крилаті ракети - 153 (+9);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14);
  • спеціальної техніки - 65 (+0).

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати Росії сягають до 115 тисяч убитими і пораненими.

Крім того, авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і взводні опорні пункти окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФВійна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ