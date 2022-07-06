Ліквідовано ще 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 36 500 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
У Генштабі розповіли, що найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 6 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати Росії сягають до 115 тисяч убитими і пораненими.
Крім того, авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і взводні опорні пункти окупантів.
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