ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ликвидировано еще 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

Новина українською →
Киев, Среда 06 июля 2022 09:06
Ликвидировано еще 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине Фото: за сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 36 500 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В Генштабе рассказали, что наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Славянском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 6 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 36500 (+150) человек ликвидировано;
  • танков - 1600 (+6);
  • боевых бронированных машин - 3789 (+17);
  • артиллерийских систем - 812 (+6);
  • РСЗО - 247 (+0) ;
  • средства ПВО - 107 (+2);
  • самолетов - 217 (+0);
  • вертолетов - 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 664 (+4);
  • крылатые ракеты - 153 (+9);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14);
  • специальной техники - 65 (+0).

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери России достигают до 115 тысяч убитыми и ранеными.

Кроме того, авиация ВСУ уничтожила два склада боеприпасов и взводные опорные пункты оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Война России против Украины Генштаб ВСУ
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев