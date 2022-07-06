Ликвидировано еще 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 36 500 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
В Генштабе рассказали, что наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Славянском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 6 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 36500 (+150) человек ликвидировано;
- танков - 1600 (+6);
- боевых бронированных машин - 3789 (+17);
- артиллерийских систем - 812 (+6);
- РСЗО - 247 (+0) ;
- средства ПВО - 107 (+2);
- самолетов - 217 (+0);
- вертолетов - 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 664 (+4);
- крылатые ракеты - 153 (+9);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14);
- специальной техники - 65 (+0).
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери России достигают до 115 тысяч убитыми и ранеными.
Кроме того, авиация ВСУ уничтожила два склада боеприпасов и взводные опорные пункты оккупантов.
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