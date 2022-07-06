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Ліквідовано ще 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні

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Київ, Середа 06 липня 2022 09:06
Ліквідовано ще 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні Фото: за добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 36 500 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

У Генштабі розповіли, що найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 6 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 36500 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1600 (+6);
  • бойових броньованих машин - 3789 (+17);
  • артилерійських систем - 812 (+6);
  • РСЗВ - 247 (+0) ;
  • засоби ППО - 107 (+2);
  • літаків - 217 (+0);
  • вертольотів - 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4);
  • крилаті ракети - 153 (+9);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14);
  • спеціальної техніки - 65 (+0).

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати Росії сягають до 115 тисяч убитими і пораненими.

Крім того, авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і взводні опорні пункти окупантів.

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