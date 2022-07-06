Ліквідовано ще 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 36 500 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
У Генштабі розповіли, що найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 6 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 36500 (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1600 (+6);
- бойових броньованих машин - 3789 (+17);
- артилерійських систем - 812 (+6);
- РСЗВ - 247 (+0) ;
- засоби ППО - 107 (+2);
- літаків - 217 (+0);
- вертольотів - 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4);
- крилаті ракети - 153 (+9);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14);
- спеціальної техніки - 65 (+0).
Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати Росії сягають до 115 тисяч убитими і пораненими.
Крім того, авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і взводні опорні пункти окупантів.
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