Ліквідовано понад 39 500 окупантів: названі нові втрати Росії

Збройні Сили України за минулу добу ліквідували 280 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 520 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

У відомстві повідомили, що за минулу добу найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ на південному напрямку завдала шість ударів по скупченнях живої сили і техніки росіян, а також по опорному пункту.

Раніше повідомлялося, що українські артилеристи вдало працюють по окупантах, за що у ворога проблеми з підвезенням боєприпасів і з особовим складом.