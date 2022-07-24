ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ліквідовано понад 39 500 окупантів: названі нові втрати Росії

Новость на русском →
Неділя 24 липня 2022 09:00
Ліквідовано понад 39 500 окупантів: названі нові втрати Росії Фото: ЗСУ ліквідували понад 39 500 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні Сили України за минулу добу ліквідували 280 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 520 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

У відомстві повідомили, що за минулу добу найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 24 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39 520 (+280) осіб ліквідовано;
  • танків - 1722 (+14);
  • бойових броньованих машин - 3942 (+13);
  • артилерійських систем - 869 (+5);
  • РСЗВ - 255 (+2);
  • засоби ППО - 113 (+0);
  • літаків - 221 (+0);
  • вертольотів - 188 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 714 (+0);
  • крилаті ракети - 170 (+3);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3);
  • спеціальної техніки - 73 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ на південному напрямку завдала шість ударів по скупченнях живої сили і техніки росіян, а також по опорному пункту.

Раніше повідомлялося, що українські артилеристи вдало працюють по окупантах, за що у ворога проблеми з підвезенням боєприпасів і з особовим складом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Генштаб ВСУ Війська РФ
NEWS
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років