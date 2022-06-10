Ликвидировано 200 оккупантов за сутки: названы новые потери России в Украине

Потери российских оккупационных войск за минувшие сутки составили около 200 ликвидированных военных. Также украинские бойцы уничтожили 10 беспилотников и 11 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери российских войск на 10 июня ориентировочно составляют:
По данным Генштаба, за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Харьковском и Бахмутском направлениях.
Напомним, на Западе считают, что Россия потеряла от 15 до 20 тысяч военнослужащих погибшими в ходе войны против Украины.