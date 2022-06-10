Ліквідовано 200 окупантів за добу: названі нові втрати Росії в Україні

Втрати російських окупаційних військ за минулу добу склали близько 200 ліквідованих військових. Також українські бійці знищили 10 безпілотників і 11 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати російських військ на 10 червня орієнтовно становлять:
За даними Генштабу, за минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Харківському та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, на Заході вважають, що Росія втратила від 15 до 20 тисяч військовослужбовців загиблими в ході війни проти України.