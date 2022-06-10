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Ліквідовано 200 окупантів за добу: названі нові втрати Росії в Україні

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 08:59
Ліквідовано 200 окупантів за добу: названі нові втрати Росії в Україні Фото: Росія за добу втратила 200 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Втрати російських окупаційних військ за минулу добу склали близько 200 ліквідованих військових. Також українські бійці знищили 10 безпілотників і 11 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати російських військ на 10 червня орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 31900 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1409 (+11),
  • бойових броньованих машин - 3450 (+12),
  • артилерійських систем - 712 (+1),
  • РСЗВ - 222 (+9),
  • засоби ППО - 97 (+1),
  • літаків - 212 (+0),
  • вертольотів - 178 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),
  • крилаті ракети - 125 (+0),
  • Кораблі / катери - 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2438 (+17),
  • спеціальна техніка - 54 (+1).

За даними Генштабу, за минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Харківському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, на Заході вважають, що Росія втратила від 15 до 20 тисяч військовослужбовців загиблими в ході війни проти України.

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