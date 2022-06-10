Ліквідовано 200 окупантів за добу: названі нові втрати Росії в Україні
Фото: Росія за добу втратила 200 військових (Getty Images)
Втрати російських окупаційних військ за минулу добу склали близько 200 ліквідованих військових. Також українські бійці знищили 10 безпілотників і 11 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати російських військ на 10 червня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 31900 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1409 (+11),
- бойових броньованих машин - 3450 (+12),
- артилерійських систем - 712 (+1),
- РСЗВ - 222 (+9),
- засоби ППО - 97 (+1),
- літаків - 212 (+0),
- вертольотів - 178 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- Кораблі / катери - 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2438 (+17),
- спеціальна техніка - 54 (+1).
За даними Генштабу, за минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Харківському та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, на Заході вважають, що Росія втратила від 15 до 20 тисяч військовослужбовців загиблими в ході війни проти України.