Ліквідація терористки з "ДНР". Окупанти підозрюють у її вбивстві своє керівництво (перехоплення)
У серпні 2022 року українські захисники ліквідували скандально відому терористку з так званої "ДНР" Ольгу Качуру з позивним "Корса". Однак деякі окупанти вважають, що у смерті жінки
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Українській розвідці вдалось перехопити розмову російського диверсанта, підполковника військової розвідки Росії Ігора Бєзлєра зі своїм товаришем. У розмові той виразив припущення, що зрадниць України Ольгу Качуру на прізвисько "Корса", яка у 2014 році перейшла на бік бойовиків "ДНР", вбило власне ж командування.
Він також сказав, що можливо на її похоронах планувалось вбивство й інших диверсантів.
"Мені здається просто її прибрали, та й годі. Простіше прибрати і дати героя "ДНР" чи Росії", - сказав він.
При цьому товариш у розмові підтримує думку Бєзлєра, адже під час прощання з колаборанткою мало було бути присутнє все командування "ДНР" та "ЛНР".
Раніше РБК-Україна повідомляло про загибель скандально відомої терористки з "ДНР" Ольги Качури ("Корса"). Вона командувала реактивним артилерійським дивізіон і була "полковником військ ДНР".
Терористка ще з 2014 року керувала обстрілами позицій ЗСУ та завдавала ударів по мирному населенню Донбасу.
Як ми раніше писали, паспорт Російської Федерації отримала зрадниця України Ольга Качура на прізвисько "Корса".
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