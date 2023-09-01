Ліквідація Пригожина стала найважливішою подією для росіян, але не всі повірили у його смерть

Ліквідація ватажка групи найманців "Вагнера" Євгена Пригожина стала найважливішою подією для жителів Росії у серпні. Але не всі повірили у його смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування незалежного " Левада-центру ".

Найбільш згадуваною подією місяця стала смерть Пригожина (32% згадок), на другому місці - війна проти України, що триває (у серпні - 9% згадок, у липні -15%).

Окрім цього, опитані називали саміт БРІКС (6%), атаки України на територію Росії (5%), погодні катаклізми (4%), зростання курсу долара, процентної ставки та цін (3%).

Думки росіян про катастрофу літака Пригожина розділилися. Чверть опитаних (26%) схиляються до версії трагічної випадковості, і п'ята частина (20%) - до версії про помсту Пригожину з боку влади за спробу перевороту.

Близько 16% респондентів загалом вважають, що Пригожин сам підлаштував катастрофу і насправді живий. Приблизно стільки ж (14%) вірять у те, що за терактом стоять іноземні спецслужби.

Торішнього серпня (порівняно з червневим виміром) збільшилася частка тих, хто схвалював діяльність Пригожина (з 34% до 39%). Частка тих, хто не схвалює його діяльність, практично не змінилася (39% та 37% відповідно). Таким чином, в оцінці постаті Пригожина жителі Росії розділилися порівну.

Опитування "Левада-центру" проведено 24-30 серпня 2023 року серед 1606 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Загибель Пригожина

Нагадаємо, літак групи "Вагнера" розбився 23 серпня неподалік резиденції Володимира Путіна на Валдаї, загинули десять людей. Російська влада стверджує, що серед пасажирів був Євген Пригожин.

Прес-служба Пригожина 29 серпня оголосила, що ватажка найманців таємно поховали на Прохорівському цвинтарі в Санкт-Петербурзі.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що однією з версій аварії літака Євгена Пригожина є "навмисне злодіяння".

У Білому домі не виключають, що Путін може бути причетний до загибелі Пригожина, оскільки Кремля має довгу історію вбивства опонентів.