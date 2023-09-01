Ликвидация Пригожина стала важнейшим событием для россиян, но не все поверили в его смерть

Ликвидация главаря группы наемников "Вагнера" Евгения Пригожина стала самым важным событием для жителей России в августе. Но не все поверили в его смерть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос независимого " Левада-центра ".

Самым упоминаемым событием месяца стала смерть Пригожина (32% упоминаний), на втором месте - продолжающаяся война против Украины (в августе - 9% упоминаний, в июле -15%).

Помимо этого, опрошенные называли саммит БРИКС (6%), атаки Украины на территорию России (5%), погодные катаклизмы (4%), рост курса доллара, процентной ставки и цен (3%).

Мнения жителей России о катастрофе самолета Пригожина разделились. Четверть опрошенных (26%) склоняются к версии о трагической случайности, и пятая часть (20%) - к версии о мести Пригожину со стороны властей за попытку переворота.

Около 16% респондентов вообще считают, что Пригожин сам подстроил катастрофу и на самом деле жив. Примерно столько же (14%) верят в то, что за терактом стоят иностранные спецслужбы.

В августе (по сравнению с июньским замером) увеличилась доля тех, кто одобрял деятельность Пригожина (с 34% до 39%). Доля тех, кто не одобряет его деятельность, практически не изменилась (39% и 37% соответственно). Таким образом, в оценке фигуры Пригожина жители России разделилось поровну.

Опрос "Левада-центра" проведен 24-30 августа 2023 года среди 1606 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Гибель Пригожина

Напомним, самолет группы "Вагнера" разбился 23 августа недалеко от резиденции Владимира Путина на Валдае, погибли десять человек. Российские власти утверждают, что среди пассажиров был Евгений Пригожин.

Пресс-служба Пригожина 29 августа объявила, что главарь наемников был тайно похоронен на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из версий крушения самолета Евгения Пригожина является "намеренное злодеяние".

В Белом доме не исключают, что Путин может быть причастен к гибели Пригожина, поскольку Кремля длинная история убийства оппонентов.