Ліквідація пожежі після обстрілу РФ у Київській області триває вже 16 годин

Нагадаємо, в ніч на 12 червня РФ атакувала територію України ударними дронами і крилатими ракетами.

У Київській області, згідно з інформацією Київської обласної військової адміністрації, через падіння уламків почалася пожежа на промисловому підприємстві. Про уламки якого саме об'єкта йдеться, там не уточнили. У ліквідації пожежі на самому початку було задіяно понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

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