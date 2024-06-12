Ликвидация пожара после обстрела РФ в Киевской области продолжается уже 16 часов

Напомним, в ночь на 12 июня РФ атаковала территорию Украины ударными дронами и крылатыми ракетами.

В Киевской области, согласно информации Киевской областной военной администрации, из-за падения обломков начался пожар на промышленном предприятии. Об обломках какого именно объекта идет речь, там не уточнили. В ликвидации пожара в самом начале было задействовано более 105 человек и 30 единиц техники.

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