Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне продолжается

В воскресенье утром, 5 апреля, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара, который вспыхнул днем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Наблюдается тление отдельных участков.

"По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных участков. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Площадь пожара составляет 20 гектаров. Спасатели привлекли к тушению авиацию. На некоторых участках леса повышенный радиационный фон.

Также РБК-Украина писало, что в воскресенье, 5 апреля, в Киеве в районе Майдана Независимости горят телекоммуникационные кабели, вызвавшие пожар. Тушение продолжается.

Кроме этого, в столице за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 гектаров.

Также сообщалось, что в Одесской области произошел пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Вблизи автодороги Одесса-Рени произошло возгорание сухой водно-болотной растительности.