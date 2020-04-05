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Ліквідація пожежі в Чорнобильській зоні триває

Новини » Надзвичайні події     05.04.2020 - 09:25
Ліквідація пожежі в Чорнобильській зоні триває
Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

Спостерігається тління окремих ділянок

У неділю вранці, 5 квітня, в Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, яка спалахнула днем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Спостерігається тління окремих ділянок.

"Станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих ділянок. Проводиться повітряна розвідка авіацією ДСНС. Радіаційний фон у межах норми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа в лісі. Площа пожежі становить 20 гектарів. Рятувальники залучили до гасіння авіацію. На деяких ділянках лісу підвищений радіаційний фон.

Також РБК-Україна писало, що в неділю, 5 квітня, в Києві в районі Майдану Незалежності горять телекомунікаційні кабелі, які викликали пожежу. Гасіння триває.

Крім цього, в столиці за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 гектарів.

Також повідомлялося, що в Одеській області сталася пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку. Поблизу автодороги Одеса-Рені сталося загоряння сухої водно-болотної рослинності.

У Києві в районі Майдану Незалежності пожежа, горять телекомунікаційні кабелі У Чорнобильській зоні горить ліс
Новини України пожежаКиївська область
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