Ликвидация полтавского захватчика: в ГБР дали оценку действиям полиции

В Государственном бюро расследований дали предварительную оценку действиям правоохранителей при ликвидации полтавского захватчика. В ведомстве подчеркнули, что пока оснований считать действия полицейских неправомерными нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что согласно с результатами первоочередных следственных действий полицейские действовали в пределах своих полномочий.

"Окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал видео ликвидации полтавского захватчика. Он отметил, что подозреваемого ликвидировали выстрелом снайпера, после чего тот подорвался на собственной гранате.

Как писало РБК-Украина, 23 июля в Полтаве силовики пытались задержать автоугонщика - ранее судимого Скрипника; во время задержания подозреваемый взял в заложники полковника полиции.

Так, в ГБР ранее сегодня заявили РБК-Украина, что пока не будут проводить расследование о возможном превышении служебных полномочий во время ликвидации полтавского захватчика.