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В ГБР не будут открывать дело касательно обстоятельств ликвидации полтавского захватчика

Киев, Суббота 01 августа 2020 12:12
В ГБР не будут открывать дело касательно обстоятельств ликвидации полтавского захватчика
Фото: ГБР (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Ранее ряд СМИ распространили информацию об открытии дела

Государственное бюро расследований пока не будет проводить расследование о возможном превышении служебных полномочий во время ликвидации полтавского захватчика Романа Скрипника. Его ликвидировали в ночь на 1 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР на запрос РБК-Украина.

"На данный момент нет обстоятельств считать действия правоохранителей (во время ликвидации Скрипника, - ред.) неправомерными", - проинформировали в ведомстве.

Отметим, ряд СМИ 1 августа распространили информацию, что ГБР начало расследование по факту убийства Скрипника и возможном превышении служебных полномочий во время ликвидации злоумышленника.

Напомним, его обнаружила полиция в одном из нежилых домов около 2:00 ночи 1 августа. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.

"С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Принятыми мерами полицейского освободили. Преступника ликвидировали сотрудники полицейского спецназа КОРД путем точного выстрела", - сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Он добавил, что у Скрипника был шанс остаться в живых.

Как писало РБК-Украина, 23 июля в Полтаве силовики пытались задержать автоугонщика. Им оказался ранее судимый Роман Скрипник. Во время задержания Скрипник взял в заложники полковника полиции.

Впоследствии, преступник отпустил полицейского, покинул авто на дороге и убежал в лес, где скрывался.

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