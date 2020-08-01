ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ликвидация полтавского захватчика: в ГБР дали оценку действиям полиции

Опошне, Суббота 01 августа 2020 14:20
Ликвидация полтавского захватчика: в ГБР дали оценку действиям полиции
Фото: ГБР (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Окончательные выводы сделают по результатам досудебного расследования

В Государственном бюро расследований дали предварительную оценку действиям правоохранителей при ликвидации полтавского захватчика. В ведомстве подчеркнули, что пока оснований считать действия полицейских неправомерными нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что согласно с результатами первоочередных следственных действий полицейские действовали в пределах своих полномочий.

"Окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал видео ликвидации полтавского захватчика. Он отметил, что подозреваемого ликвидировали выстрелом снайпера, после чего тот подорвался на собственной гранате.

Как писало РБК-Украина, 23 июля в Полтаве силовики пытались задержать автоугонщика - ранее судимого Скрипника; во время задержания подозреваемый взял в заложники полковника полиции.

Так, в ГБР ранее сегодня заявили РБК-Украина, что пока не будут проводить расследование о возможном превышении служебных полномочий во время ликвидации полтавского захватчика.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ПолтаваполициятеррористыГБР
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь