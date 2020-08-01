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Ліквідація полтавського захоплювача: у ДБР дали оцінку діям поліції

Опошне, Субота 01 серпня 2020 14:20
Ліквідація полтавського захоплювача: у ДБР дали оцінку діям поліції
Фото: ДБР (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Остаточні висновки зроблять за результатами досудового розслідування

У Державному бюро розслідувань дали попередню оцінку діям правоохоронців при ліквідації полтавського захоплювача. У відомстві підкреслили, що поки підстав вважати дії поліцейських неправомірними немає.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 32-річному громадянину під час затримання співробітниками ГУ Нацполіції в Полтавській області", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що згідно з результатами першочергових слідчих дій поліцейські діяли в межах своїх повноважень.

"Остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців будуть зроблені за результатами досудового розслідування", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив відео ліквідації полтавського загарбника. Він зазначив, що підозрюваного ліквідували пострілом снайпера, після чого той підірвався на власній гранаті.

Як писало РБК-Україна, 23 липня у Полтаві силовики намагалися затримати автовикрадача - раніше судимого Скрипника; під час затримання підозрюваний взяв у заручники полковника поліції.

Так, у ДБР раніше сьогодні заявили РБК-Україна, що поки не будуть проводити розслідування про можливе перевищення службових повноважень під час ліквідації полтавського загарбника.

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