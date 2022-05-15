Ликвидация ОПЗЖ не повлияла на лишение мандата депутатов фракции, - Стефанчук

"Учитывая, что количество народных депутатов в ОПЗЖ стало меньше 17, эта фракция, согласно Регламенту ВР, перестала существовать в парламенте. Понятно, что это не влияет на депутатов, которые были и являются ее членами", - рассказал Стефанчук.

Глава ВР уточнил, что такая ситуация связана с процедурой лишения мандата, прописанной в Конституции Украины.

"Мы идем по пути, предусмотренному Конституцией Украины, и не можем поступать незаконным способом", - подчеркнул Стефанчук.

При этом он подчеркнул, что самый лучший вариант уничтожения пророссийских фракций и партий будет продемонстрирован на следующих выборах, потому что именно народ даст оценку всем нардепам, поддерживавшим курс Украины на восток.

"Это будет законный способ, которым мы сможем очистить власть от пророссийских влияний", - резюмировал председатель ВР.