Ліквідація ОПЗЖ не вплинула на позбавлення мандату депутатів фракції, - Стефанчук

"З огляду на те, що кількість народних депутатів у ОПЗЖ стала меншою за 17, ця фракція, згідно з Регламентом ВР, перестала існувати в парламенті. Зрозуміло, що це не впливає на депутатів, які були та є її членами", - розповів Стефанчук.

Голова ВР уточнив, що така ситуація пов’язана з процедурою позбавлення мандату, яка прописана в Конституції України.

"Ми йдемо шляхом, передбаченим Конституцією України, та не можемо вчиняти в незаконний спосіб", - наголосив Стефанчук.

При цьому він підкреслив, що найкращий варіант знищення проросійських фракцій і партій буде продемонстровано на наступних виборах, тому що саме народ дасть оцінку всім нардепам, які підтримували курс України на схід.

"Це буде в законний спосіб, в який ми зможемо очистити владу від проросійських впливів", - резюмував голова ВР.