Ліквідація наслідків атаки на ЧАЕС триває дев’ятий день: яка ситуація

Атака дрона на ЧАЕС

В ніч 14 лютого російські військові завдали чергового удару дроном по Україні. Під атакою опинився саркофаг на Чорнобильській АЕС, куди безпілотник з фугасною бойовою частиною влучив на низькій висоті (до 85 метрів), що ускладнило його виявлення радарами.

За інформацією Державного агентства України з управління зоною відчуження, наслідки могли бути значно важчими, якби дрон влучив на 15 метрів ближче до важливих частин споруди.

На даний момент роботи з гасіння пожежі на ЧАЕС тимчасово призупинено, однак триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотних апаратів. 17 лютого, на саркофазі виявлено нові осередки тління, що потребують негайного реагування.