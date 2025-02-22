Ліквідація наслідків атаки на ЧАЕС триває дев’ятий день: яка ситуація

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару на Чорнобильській АЕС. За допомогою дронів з тепловізорами фахівці працюють над ліквідацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.
Станом на 22 лютого 2025 року рятувальні роботи на Чорнобильській АЕС тривають.
Команди верхолазів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) працюють над частковим розкриттям конструкцій укриття та ліквідацією осередку тління, що виник на північній стороні арки.
Для проведення операцій фахівці використовують дрони з тепловізорами, що дозволяє ефективно моніторити ситуацію та швидко реагувати на будь-які зміни.
Радіаційний фон на території промислового майданчика Чорнобильської АЕС знаходиться в межах норми і не становить загрози для здоров'я людей.
В ніч 14 лютого російські військові завдали чергового удару дроном по Україні. Під атакою опинився саркофаг на Чорнобильській АЕС, куди безпілотник з фугасною бойовою частиною влучив на низькій висоті (до 85 метрів), що ускладнило його виявлення радарами.
За інформацією Державного агентства України з управління зоною відчуження, наслідки могли бути значно важчими, якби дрон влучив на 15 метрів ближче до важливих частин споруди.
На даний момент роботи з гасіння пожежі на ЧАЕС тимчасово призупинено, однак триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотних апаратів. 17 лютого, на саркофазі виявлено нові осередки тління, що потребують негайного реагування.