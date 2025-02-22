Ликвидация последствий атаки на ЧАЭС продолжается девятый день: какая ситуация

Атака дрона на ЧАЭС

В ночь 14 февраля российские военные нанесли очередной удар дроном по Украине. Под атакой оказался саркофаг на Чернобыльской АЭС, куда беспилотник с фугасной боевой частью попал на низкой высоте (до 85 метров), что усложнило его обнаружение радарами.

По информации Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, последствия могли быть значительно тяжелее, если бы дрон попал на 15 метров ближе к важным частям сооружения.

На данный момент работы по тушению пожара на ЧАЭС временно приостановлены, однако продолжается мониторинг ситуации с помощью беспилотных аппаратов. 17 февраля, на саркофаге обнаружены новые очаги тления, требующие немедленного реагирования.