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Ліквідація кораблів у Чорному морі викликала відставку головкому МВФ РФ, - британська розвідка

Фото: адмірал Микола Євменов (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі 10 березня головкома ВМФ РФ адмірала Миколу Євменова, швидше за все, було усунуто з посади та замінено командувачем Північного флоту адміралом Олександром Моїсеєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, звільнення адмірала Євменова сталося після відставки другого командувача Чорноморського флоту з лютого 2022 року і послідувало за втратою корвету "Сергій Котів" 5 березня 2024 року, дев'ятого великого судна, втраченого внаслідок дій України з моменту вторгнення Росії в Україну.

За даними британської розвідки, хоча адмірал Моїсеєв був кадровим підводником, до призначення на посаду командувача Північного флоту він командував Чорноморським флотом у період з 2018 до 2019 року.

"Ймовірно, перше завдання адмірала Моїсеєва на посаді головкому ВМФ буде стабілізація безпеки ситуації на Чорному морі та зміни, спрямовані на підвищення боєздатності Чорноморського флоту в регіоні", - зазначають у Міноборони Британії.

Підводний флот РФ

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" недалеко від Керченської протоки завдав удару патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель було ліквідовано. Це третє судно Чорноморського флоту Росії, яке затонуло за останні п'ять тижнів.

Після цього російські ЗМІ повідомили, що головнокомандувача військово-морського флоту РФ Миколу Євменова відправили у відставку.

Раніше британська розвідка повідомляла, що через втрати 15 лютого був відправлений у відставку командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов.

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