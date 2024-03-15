Ликвидация кораблей в Черном море вызвала отставку главкома ВМФ РФ, - британская разведка

Как отмечается в сводке, увольнение адмирала Евменова произошло после отставки второго командующего Черноморским флотом с февраля 2022 года и последовало за потерей корвета "Сергей Котов" 5 марта 2024 года, девятого крупного судна, потерянного в результате действий Украины с момента вторжения России в Украину.

По данным британской разведки, хотя адмирал Моисеев был кадровым подводником, до назначения на должность командующего Северным флотом он командовал Черноморским флотом в период с 2018 по 2019 год.

"Вероятно, первой задачей адмирала Моисеева на посту главкома ВМФ будет стабилизация безопасности ситуацию на Черном море и изменения, направленные на повышение боеспособности Черноморского флота в регионе", - отмечают в Минобороны Британии.

Подводный флот РФ

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО "Group 13" недалеко от Керченского пролива нанесло удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль был ликвидирован. Это третье судно Черноморского флота России, затонувшее за последние пять недель.

После этого российские СМИ сообщили, что главнокомандующего военно-морским флотом РФ Николая Евменова оправили в отставку.

Ранее британская разведка сообщала, что из-за потерь 15 февраля был отправлен в отставку командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.