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Ликвидация ГАСИ: Рада хочет изменить Бюджетный кодекс

Автор: Юлия Струк

В рамках ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Верховная рада хочет изменить Бюджетный кодекс. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №5656.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 325 нардепов.

Планируется перераспределить поступления государственного и местных бюджетов в связи с передачей полномочий государственным регистраторам по предоставлению административных услуг в сфере градостроительной деятельности.

Закон предусматривает, что источниками формирования специального фонда госбюджета в части доходов являются 30% административного сбора за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности, а также 30% платы эквивалентной административному сбору в сфере градостроительной деятельности, которая взимается нотариусами.

При этом к доходам общего фонда бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин относятся 70% административного сбора за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности, осуществляемой РГА, который зачисляется в районные бюджеты по месту предоставления услуг.

Напомним, Рада сделала шаг к ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №5655.

В интервью РБК-Украина Елена Шуляк раскритиковала реформу ГАСИ. Нардеп подчеркнула, что эта реформа является позором для власти.

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ГАСИБюджетный кодексВерховная рада