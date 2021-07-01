Ликвидация ГАСИ: Рада хочет изменить Бюджетный кодекс

"За" проголосовали 325 нардепов.

Планируется перераспределить поступления государственного и местных бюджетов в связи с передачей полномочий государственным регистраторам по предоставлению административных услуг в сфере градостроительной деятельности.

Закон предусматривает, что источниками формирования специального фонда госбюджета в части доходов являются 30% административного сбора за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности, а также 30% платы эквивалентной административному сбору в сфере градостроительной деятельности, которая взимается нотариусами.

При этом к доходам общего фонда бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин относятся 70% административного сбора за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности, осуществляемой РГА, который зачисляется в районные бюджеты по месту предоставления услуг.