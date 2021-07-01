ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ликвидация ГАСИ: Рада хочет изменить Бюджетный кодекс

Новина українською →
Украина, Четверг 01 июля 2021 16:45
Ликвидация ГАСИ: Рада хочет изменить Бюджетный кодекс Фото: Рада планирует изменить Бюджетный кодекс в рамках ликвидации ГАСИ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В рамках ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Верховная рада хочет изменить Бюджетный кодекс. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №5656.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 325 нардепов.

Планируется перераспределить поступления государственного и местных бюджетов в связи с передачей полномочий государственным регистраторам по предоставлению административных услуг в сфере градостроительной деятельности.

Закон предусматривает, что источниками формирования специального фонда госбюджета в части доходов являются 30% административного сбора за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности, а также 30% платы эквивалентной административному сбору в сфере градостроительной деятельности, которая взимается нотариусами.

При этом к доходам общего фонда бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин относятся 70% административного сбора за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности, осуществляемой РГА, который зачисляется в районные бюджеты по месту предоставления услуг.

Напомним, Рада сделала шаг к ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №5655.

В интервью РБК-Украина Елена Шуляк раскритиковала реформу ГАСИ. Нардеп подчеркнула, что эта реформа является позором для власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГАСИ Бюджетный кодекс Верховная рада
NEWS
Рада одобрила закон Зеленского о коренных народах: что предусматривает документ
Рада одобрила закон Зеленского о коренных народах: что предусматривает документ
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно