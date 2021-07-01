Ліквідація ДАБІ: Рада хоче змінити Бюджетний кодекс
У рамках ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції Верховна рада хоче змінити Бюджетний кодекс. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №5656.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 325 нардепів.
Планується перерозподілити надходження державного та місцевих бюджетів у зв’язку з передачею повноважень державним реєстраторам з надання адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності.
Закон передбачає, що джерелами формування спеціального фонду держбюджету у частині доходів є 30% адміністративного збору за держреєстрацію у сфері містобудівної діяльності, а також 30% плати еквівалентній адміністративному збору у сфері містобудівної діяльності, яка стягується нотаріусами.
При цьому до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад належать 70% адміністративного збору за держреєстрацію у сфері містобудівної діяльності, що здійснюється РДА, який зараховується до районних бюджетів за місцем надання послуг.
Нагадаємо, Рада зробила крок до ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №5655.
В інтерв'ю РБК-Україна Олена Шуляк розкритикувала реформу ДАБІ. Нардеп підкреслила, що ця реформа є ганьбою для влади.