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Ліквідація ДАБІ: Рада хоче змінити Бюджетний кодекс

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Україна, Четвер 01 липня 2021 16:45
Ліквідація ДАБІ: Рада хоче змінити Бюджетний кодекс Фото: Рада планує змінити Бюджетний кодекс у рамках ліквідації ДАБІ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У рамках ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції Верховна рада хоче змінити Бюджетний кодекс. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №5656.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 325 нардепів.

Планується перерозподілити надходження державного та місцевих бюджетів у зв’язку з передачею повноважень державним реєстраторам з надання адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності.

Закон передбачає, що джерелами формування спеціального фонду держбюджету у частині доходів є 30% адміністративного збору за держреєстрацію у сфері містобудівної діяльності, а також 30% плати еквівалентній адміністративному збору у сфері містобудівної діяльності, яка стягується нотаріусами.

При цьому до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад належать 70% адміністративного збору за держреєстрацію у сфері містобудівної діяльності, що здійснюється РДА, який зараховується до районних бюджетів за місцем надання послуг.

Нагадаємо, Рада зробила крок до ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №5655.

В інтерв'ю РБК-Україна Олена Шуляк розкритикувала реформу ДАБІ. Нардеп підкреслила, що ця реформа є ганьбою для влади.

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