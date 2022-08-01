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Ликвидация Еврейского агентства: переговоры с Россией зашли в тупик, Израиль разочарован

Фото: переговоры Еврейского агентства с Россией зашли в тупик (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Переговоры израильской делегации с российскими чиновниками из Минюста и МИД относительно статуса Еврейского агентства (Сохнут) в России зашли в тупик. Дальнейших встреч не было запланировано и никаких решений принято не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Источники издания сообщили, что встреча состоялась в понедельник утром между государственными служащими, а не с политическим эшелоном, который фактически принимает решения. Поэтому встреча была очень техничной и была направлена на правовые последствия российских законов о конфиденциальности.

Чиновник пояснил, что надеялся, что россияне дадут подсказку относительно направления, которое поможет израильтянам понять, что можно сделать, чтобы спасти Еврейское агентство в России от ликвидации. Однако этого не произошло.

"Если есть хоть какой-то шанс продвинуть вопрос об агентстве в позитивном направлении, то сейчас это может произойти только на дипломатическом или политическом уровне", - сказал дипломатический источник и предположил, что "израильский лидер, такой как президент Исаак Герцог, заместитель премьер-министр Нафтали Беннетт или премьер-министр Яир Лапид могут повлиять на ситуацию".

Герцог намекнул, что он задействован за кулисами, но не стал уточнять, ведет ли он на самом деле диалог с Кремлем.

"Единственное, что мы можем сделать сейчас, - это дождаться суда 19 августа. Надеяться, что суд будет честным и профессиональным, нет никаких оснований, но мало ли что", - сказал дипломатический источник.

Отметим, что Басманный суд Москвы 28 июля начал рассмотрение иска Минюста России о ликвидации офиса Еврейского агентства в России. Судебное заседание назначили на 19 августа, а заседание в четверг считалось подготовительным.

Напомним, правительство РФ требует прекратить работу Еврейского агентства на территории страны. Оно занимается вопросами репатриации в Израиль.

Позже Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию из-за попыток прекратить работу Еврейского агентства.

В Израиле назвали попытки закрытия Сохнут в России серьезным событием, которая повлияет на отношения между странами.

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