Для ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне задействовали вертолеты

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров на территории шести лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Facebook.

Отмечается, что основные очаги пожаров расположены в районе Буряковки, Рассоха и Кривой Горы. В районе села Буряковка и села Рассоха наблюдается интенсивное тление. В районе села Чапаевка и пгт Полесское дымят торфяники.

Для осуществления сброса огнетушащих веществ к очагам мест тления задействованы три вертолета и привлечено тяжелую инженерную технику.

"Принимаются все возможные меры по максимальному тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в тушении пожаров задействовано 1331 человек и 297 единиц техники. В том числе три вертолета, которыми 20 апреля осуществлено 93 сбросов - 186 тонн воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне ликвидирован один из очагов пожара в районе поселка Корогод.

Кроме того, Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи'связи между действиями различных групп поджигателей. Впрочем, основной версии пока считают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.