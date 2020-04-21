Для ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні задіяли гелікоптери

У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж на території шести лісництв. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту довкілля у Facebook.

Зазначається, що основні осередки пожеж розташовані в районі Буряківки, Розсоха та Кривої Гори. У районі села Буряківка та села Розсоха спостерігається інтенсивне тління. У районі села Чапаєвка та смт Поліське димлять торфовища.

Для здійснення скидання вогнегасних речовин до осередків місць тління задіяно три гелікоптери та залучено важку інженерну техніку.

"Вживаються всі можливі заходи щодо максимального пролиття окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків, лісової підстилки та залишків деревини з метою запобігання виникненню пожеж та недопущення нових", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що до гасіння пожеж залучено 1331 осіб та 297 одиниць техніки. У тому числі три вертольоти, якими 20 квітня здійснено 93 скидів - 186 тонн води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні ліквідовано один з осередків пожежі в районі селища Корогод.

Крым того, Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв. Втім, основною версію поки вважають малосніжну зиму та суху лісову підстилку.