Лікування за кордоном. Як військовому отримати дозвіл на виїзд з України

У ряді випадків військові, які отримали поранення, контузії чи мають серйозні захворювання, можуть виїхати за кордон на лікування. Втім, для цього необхідно отримати спеціальний дозвіл на виїзд з України.
РБК-Україна розпитало адвоката ЮК "Де-Юре" Ларису Кісь про те, які документи потрібно зібрати і як відбувається процедура отримання дозволу на виїзд за кордон для лікування.
Виїзд військовослужбовців визначений Порядком направлення осіб зі складових Сил оборони та безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, затвердженим постановою Кабміну № 411 від 05 квітня 2022 року.
Загальний час перебування на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців поспіль. До цього терміну також входить час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоров’я до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями.
Щоб отримати дозвіл на виїзд за кордон, необхідно підготувати такі документи:
Висновок про необхідність направлення на лікування за кордон готується закладом охорони здоров’я в Україні, в якому захисник перебуває на лікуванні чи реабілітації. Висновок підписується керівником медичного закладу та лікарем або уповноваженою на ухвалення відповідних рішень особою, після чого ініціюється отримання дозволу.
Існує чітка процедура отримання дозволу на лікування за кордоном:
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