Лікування за кордоном. Як військовому отримати дозвіл на виїзд з України

Які документи потрібно підготувати для виїзду за кордон для лікування

Виїзд військовослужбовців визначений Порядком направлення осіб зі складових Сил оборони та безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, затвердженим постановою Кабміну № 411 від 05 квітня 2022 року.

Загальний час перебування на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців поспіль. До цього терміну також входить час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоров’я до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями.

Щоб отримати дозвіл на виїзд за кордон, необхідно підготувати такі документи:

згоду військовослужбовця або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації

згоду на обробку та передання персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства у довільній формі

виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ

висновок про необхідність направлення на лікування за кордон із зазначенням діагнозів та ускладнень відповідно до Класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я

Висновок про необхідність направлення на лікування за кордон готується закладом охорони здоров’я в Україні, в якому захисник перебуває на лікуванні чи реабілітації. Висновок підписується керівником медичного закладу та лікарем або уповноваженою на ухвалення відповідних рішень особою, після чого ініціюється отримання дозволу.

Як отримати дозвіл на виїзд

Існує чітка процедура отримання дозволу на лікування за кордоном: