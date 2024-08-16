Лечение за границей. Как военному получить разрешение на выезд из Украины

Какие документы нужно подготовить для выезда за границу для лечения

Выезд военнослужащих определен Порядком направления лиц из составляющих Сил обороны и безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение за границу, утвержденным постановлением Кабмина № 411 от 05 апреля 2022 года.

Общее время пребывания на лечении за границей не может превышать 12 месяцев. В этот срок также входит время перемещения из одного иностранного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами.

Чтобы получить разрешение на выезд за границу, необходимо подготовить следующие документы:

согласие военнослужащего или его законного представителя на лечение за границей с предоставлением однозначного согласия на обработку персональных данных, касающихся медицинской информации

согласие на обработку и передачу персональных данных учреждениям здравоохранения иностранных государств в соответствии с законодательством в произвольной форме

выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом

заключение о необходимости направления на лечение за границу с указанием диагнозов и осложнений в соответствии с Классификатором болезней и родственными проблемами здравоохранения

Вывод о необходимости направления на лечение за границу готовится учреждением здравоохранения в Украине, где защитник находится на лечении или реабилитации. Вывод подписывается руководителем медицинского учреждения и врачом или уполномоченным на принятие соответствующих решений лицом, после чего инициируется получение разрешения.

Как получить разрешение на выезд

Существует четкая процедура получения разрешения на лечение за границей: