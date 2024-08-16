Лечение за границей. Как военному получить разрешение на выезд из Украины

В ряде случаев военные, получившие ранения, контузии или которые имеют серьезные заболевания, могут выехать за границу на лечение. Но для этого необходимо получить специальное разрешение на выезд из Украины.
РБК-Украина расспросило адвоката ЮК "Де-Юре" Ларису Кись о том, какие документы нужно собрать и как происходит процедура получения разрешения на выезд за границу для лечения.
Выезд военнослужащих определен Порядком направления лиц из составляющих Сил обороны и безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение за границу, утвержденным постановлением Кабмина № 411 от 05 апреля 2022 года.
Общее время пребывания на лечении за границей не может превышать 12 месяцев. В этот срок также входит время перемещения из одного иностранного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами.
Чтобы получить разрешение на выезд за границу, необходимо подготовить следующие документы:
Вывод о необходимости направления на лечение за границу готовится учреждением здравоохранения в Украине, где защитник находится на лечении или реабилитации. Вывод подписывается руководителем медицинского учреждения и врачом или уполномоченным на принятие соответствующих решений лицом, после чего инициируется получение разрешения.
Существует четкая процедура получения разрешения на лечение за границей:
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