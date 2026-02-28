ua en ru
Ліки у кожне село: "Укрпошта" назвала дату запуску аптечного сервісу по всій Україні

Субота 28 лютого 2026 06:40
UA EN RU
Ліки у кожне село: "Укрпошта" назвала дату запуску аптечного сервісу по всій Україні Фото: "Укрпошта" доставлятиме ліки по всій Україні (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сервіс "Укрпошта.Аптека" планують повністю розгорнути у 26 тисячах населених пунктів України вже до кінця березня 2026 року. Доставка ліків стане доступною навіть у найвіддаленіших громадах, куди доїжджають пересувні відділення.

РБК-Україна повідомляє, що про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Читайте також: "Укрпошта" вже використовує в роботі роботів: чим саме вони займаються

Як працюватиме сервіс

За словами Смілянського, компанія завершує закупівлю необхідних технологій та обладнання, щоб забезпечити правильне зберігання лікарських засобів.

Йдеться про:

  • логери для контролю температури;
  • спеціалізованих сумках;
  • холодові та нагрівальні елементи.

"Ми в процесі закінчення закупівлі всіх цих технологій, і до кінця березня плануємо повністю розгорнути по всім куточкам України… а це 26 тисяч населених пунктів", - зазначив він.

При цьому ліки не зберігатимуться безпосередньо у відділеннях. Доставка здійснюватиметься за попереднім замовленням через сайт, кол-центр або у відділенні.

Частина стратегії розвитку

Запуск "Укрпошта.Аптека" входить до переліку стратегічних цілей компанії. Раніше Смілянський називав повномасштабний запуск цього сервісу та створення "Укрпошта.Банку" серед ключових завдань.

Наразі "Укрпошта" має понад 6 тисяч стаціонарних відділень та близько 26 тисяч точок обслуговування по всій країні.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрпошта" запускає новий етап цифровізації. У мобільному додатку з’явиться можливість онлайн-оплати та керування доставкою посилок - за аналогією з сервісами "Нової пошти". Також до кінця літа кожен листоноша отримає мінікомп’ютер з POS-терміналом, що дозволить оплачувати послуги карткою навіть у селах і працювати до 8 годин без світла.

Також ми розповідали, що "Укрпошта" планує до кінця березня 2026 року запустити агентські точки видачі посилок на базі магазинів, кафе та інших закладів, щоб розширити мережу без додаткових витрат на нові приміщення. Після пілоту в Києві компанія має намір масштабувати проєкт по країні, а також встановити близько тисячі поштоматів і оновити застосунок із функцією перенаправлення посилок.

