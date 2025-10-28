ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ліки будуть в дефіциті? В МОЗ зробили заяву після удару РФ по фармскладу

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 16:03
UA EN RU
Ліки будуть в дефіциті? В МОЗ зробили заяву після удару РФ по фармскладу Фото: дефіциту ліків внаслідок удару росіян по фармскладу у столиці не буде (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В ніч на 25 жовтня росіяни зруйнували в Києві офіс і склад одного з найбільших фармдистриб’юторів країни. Проте дефіциту ліків в Україні внаслідок цього удару не буде.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заступник міністра охорони здоров'я України Едем Адаманов заявив в ефірі телемарафону.

Компанія "Оптіма-Фарм" є другим найбільшим фармдистриб'ютором України, який забезпечував 20% місячного запасу ліків по всій державі. Нещодавній удар по підприємству став другим цього року.

"Ворог постійно намагається нас послабити, але йому це не вдасться. І безпосередньо, якщо ми говоримо про руйнування складу 25 жовтня, це дійсно був величезний склад", - сказав Адаманов.

Він пояснив, що компанія була готова до нової ворожої атаки і запускає резервний буферний склад, який забере на себе ті обсяги, які забезпечував зруйнований склад.

"Тому дефіциту не передбачається. Також інші дистриб'ютори, розуміючи ситуацію, переналаштовують свої маршрути, щоб підставити плече і допомогти перекрити ті регіони, які перекривав цей склад для того, щоб не було дефіциту", - зазначив заступник міністра.

Затримки із поставками ліків

Водночас він повідомив, що можуть бути перебої по термінах поставок ліків. Внаслідок того, що був зруйнований і офіс, компанії знадобиться близько двох тижнів, щоб все переналаштувати.

Крім того, Адаманов пояснив, що у разі виникнення подібних критичних ситуацій є велика кількість гуманітарної допомоги, яка надходить від різних фармацевтичних компаній. Вона покриває критичні потреби країни.

За словами заступника міністра, МОЗ, Держлікслужба, виробники, постачальники та аптечні мережі перебувають у постійній координації для оперативного реагування на потребу у ліках. У пріоритеті постачання - антибіотики, інсуліни, онкопрепарати.

Удар по "Оптіма-Фарм"

Нагадаємо, загальна площа зруйнованого складу фармдистриб'ютора - 29 тисяч квадратних метрів. Збитки від удару попередньо можуть складати до 100 мільйонів доларів.

Компанія працює на ринку України багато років. Вона займається гуртовою закупкою і розповсюдженням лікарських засобів та товарів медичного призначення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація обстріл Києва Мінстерство охорони здоров'я України Війна в Україні
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію