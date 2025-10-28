ua en ru
Лекарства будут в дефиците? В Минздраве сделали заявление после удара РФ по фармскладу

Украина, Вторник 28 октября 2025 16:03
UA EN RU
Лекарства будут в дефиците? В Минздраве сделали заявление после удара РФ по фармскладу Фото: дефицита лекарств в результате удара россиян по фармскладу в столице не будет (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В ночь на 25 октября россияне разрушили в Киеве офис и склад одного из крупнейших фармдистрибьюторов страны. Однако дефицита лекарств в Украине вследствие этого удара не будет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов заявил в эфире телемарафона.

Компания "Оптима-Фарм" является вторым крупнейшим фармдистрибьютором Украины, который обеспечивал 20% месячного запаса лекарств по всей стране. Недавний удар по предприятию стал вторым в этом году.

"Враг постоянно пытается нас ослабить, но ему это не удастся. И непосредственно, если мы говорим о разрушении склада 25 октября, это действительно был огромный склад", - сказал Адаманов.

Он пояснил, что компания была готова к новой вражеской атаке и запускает резервный буферный склад, который заберет на себя те объемы, которые обеспечивал разрушенный склад.

"Поэтому дефицита не предвидится. Также другие дистрибьюторы, понимая ситуацию, перенастраивают свои маршруты, чтобы подставить плечо и помочь перекрыть те регионы, которые перекрывал этот склад для того, чтобы не было дефицита", - отметил замминистра.

Задержки с поставками лекарств

В то же время он сообщил, что могут быть перебои по срокам поставок лекарств. Вследствие того, что был разрушен и офис, компании понадобится около двух недель, чтобы все перенастроить.

Кроме того, Адаманов пояснил, что в случае возникновения подобных критических ситуаций есть большое количество гуманитарной помощи, которая поступает от различных фармацевтических компаний. Она покрывает критические потребности страны.

По словам заместителя министра, Минздрав, Гослекслужба, производители, поставщики и аптечные сети находятся в постоянной координации для оперативного реагирования на потребность в лекарствах. В приоритете поставок - антибиотики, инсулины, онкопрепараты.

Удар по "Оптима-Фарм"

Напомним, общая площадь разрушенного склада фармдистрибьютора - 29 тысяч квадратных метров. Убытки от удара предварительно могут составлять до 100 миллионов долларов.

Компания работает на рынке Украины много лет. Она занимается оптовой закупкой и распространением лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

