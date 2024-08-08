Лікарські помилки і допуск до професії. Як працюватиме самоврядування медиків в Україні

Сергій Дубров пояснює, що законопроєкт про лікарське самоврядування після його прийняття дозволить лікарям, фармацевтам і середньому медичному персоналу регулювати свою професію. Документ передбачає можливість самоврядних організацій визначати політику розвитку медичних спеціальностей і напрямків, зокрема в освіті та сертифікації.

За його словами, зараз в Україні є чимало критики стосовно цього законопроєкту. Обговорюються можливі ризики корупції, і наразі ведеться робота над усуненням зауважень.

Відповідальність за лікарські помилки

Важливим аспектом є забезпечення відповідальності медичних працівників перед пацієнтами та зменшення ймовірності помилок у медицині, що є актуальною проблемою в Україні.

"Знаходимо консенсус, бо дійсно хочемо впровадити якісну практику лікарського самоврядування, яка б надала більше прав медикам, фармацевтам, всіх спеціалістам. Водночас зміни мають посилити їхню відповідальність у ставленні до пацієнтів і за помилки, які можуть потенційно статися в роботі кожного медичного працівника", – говорить перший заступник міністра охорони здоров’я.

Він наводить приклад США, де однією із найчастіших причин смертності пацієнтів є лікарська помилка, водночас в Україні такого поняття не існує взагалі, а тому, попереду ще багато роботи у цьому напрямку.

Зокрема, згідно з новим законопроектом про лікарське самоврядування, лікарі в Україні отримають більше автономії у професійній діяльності, а також нові обов'язки. Лікарі будуть самостійно визначати свій професійний розвиток і нестимуть відповідальність за лікарські помилки.

Боротьба із корупцією в медичній сфері

Основною зміною стане можливість лікарів працювати в різних медичних закладах без необхідності офіційного працевлаштування, завдяки спеціальному свідоцтву.

Також лікарям доведеться робити членські внески на утримання самоврядних організацій стануть новим фінансовим зобов'язанням для лікарів. Водночас, лікарська спільнота отримує більше свободи в прийнятті рішень, оскільки чиновники більше не братимуть участі у визначенні професійних стандартів.

"Керівництво і адміністрація палат не призначатиметься кимось зверху, а обиратиметься лікарями тієї спеціальності, які й входять до лікарської палати. Це власне й передбачене законопроєктом. Якщо лікарі самі обирають керівництво палати, не думаю, що будуть великі корупційні ризики. В будь-якому разі ми будемо працювати над тим, щоб цього не було", – говорить Сергій Дубров.

Він наголошує, що зараз у нашій країні ведеться робота над тим, що лікарі самостійно ухвалюватимуть важливі рішення стосовно своєї діяльності, без втручання чиновників. Це означає, що медики отримають більше свободи у своїй роботі, але водночас зросте їхня відповідальність за професійні помилки, недбалість та рівень освіти і знань.