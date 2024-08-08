В Україні збільшать кількість мобільних аптек: де можна отримати ліки

Українці у віддалених населених пунктах та на територіях, де ведуться активні бойові дії, можуть отримати ліки у мобільних аптеках. Пересувні аптечні пункти вже діють у восьми регіонах.

Незабаром мобільні аптеки з'являться в інших областях, розповів в інтерв’ю РБК-Україна перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

Мобільні аптеки обслуговують віддалені населені пункти та території, де ведуться активні бойові дії. Вони дають можливість місцевим мешканцям отримати необхідні медикаменти.

"Важливо, що в мобільних аптеках люди можуть отримати ліки, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки", вартість за які повністю або частково покриває держава", - зазначив Сергій Дубров.

У січні 2024 року перша мобільна аптека почала роботу в Харківській області. На сьогодні пересувні аптечні пункти працюють у 8 регіонах: Харківській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Тернопільській та Рівненській областях.

"Крім цього, МОЗ розв'язує питання доступності ліків спільно з партнерами на різних рівнях. Так успішно працює проект "Укрпошта. Аптека", який реалізовуємо з Національним поштовим оператором. Завдяки ініціативі українці можуть отримувати ліки поштою, попередньо замовивши їх через контакт-центр", - повідомив він.

Фото: Мобільні аптеки працюють у 8 областях (rv.gov.ua)

"Укрпошта. Аптека" працює у 6 регіонах: на Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині, Чернігівщині та Сумщині.

"Працюємо над масштабуванням кількості маршрутів та областей, де працюватимуть мобільні аптеки. Незабаром регіонів, де курсують мобільні аптеки, побільшає", - зазначив перший заступник міністра охорони здоров'я.