Врачебные ошибки и допуск к профессии. Как будет работать самоуправление медиков в Украине

Сергей Дубров объясняет, что законопроект о врачебном самоуправлении после его принятия позволит врачам, фармацевтам и среднему медицинскому персоналу регулировать свою профессию. Документ предусматривает возможность самоуправляющихся организаций определять политику развития медицинских специальностей и направлений, в частности, в образовании и сертификации.

По его словам, сейчас в Украине немало критики по этому законопроекту. Обсуждаются возможные риски коррупции, и сейчас ведется работа по устранению замечаний.

Ответственность за врачебные ошибки

Важным аспектом является обеспечение ответственности медицинских работников перед пациентами и уменьшение вероятности ошибок в медицине, что является актуальной проблемой в Украине.

"Находим консенсус, потому что действительно хотим внедрить качественную практику врачебного самоуправления, которая предоставила бы больше прав медикам, фармацевтам, всем специалистам. В то же время изменения должны усилить их ответственность в отношении пациентов и за ошибки, которые могут потенциально произойти в работе каждого медицинского работника", – говорит первый заместитель министра здравоохранения.

Он приводит пример США, где одной из самых частых причин смертности пациентов является врачебная ошибка, в то же время в Украине такого понятия не существует вообще, а потому впереди еще много работы в этом направлении.

В частности, согласно новому законопроекту о врачебном самоуправлении, врачи в Украине получат больше автономии в профессиональной деятельности, а также новые обязанности. Врачи будут самостоятельно определять свое профессиональное развитие и нести ответственность за врачебные ошибки.

Борьба с коррупцией в медицинской сфере

Основным изменением станет возможность врачей работать в разных медицинских учреждениях без необходимости официального трудоустройства благодаря специальному свидетельству.

Также врачам придется вносить членские взносы на содержание самоуправляющихся организаций станут новым финансовым обязательством для врачей. В то же время, врачебное сообщество получит больше свободы в принятии решений, поскольку чиновники больше не будут участвовать в определении профессиональных стандартов.

"Руководство и администрация палат не будет назначаться кем-то сверху, а будет избираться врачами той специальности, которые и входят в врачебную палату. Это собственно и предусмотрено законопроектом. Если врачи сами выбирают руководство палаты, не думаю, что будут большие коррупционные риски. В любом случае мы будем работать над тем, чтобы этого не было», – говорит Сергей Дубров.

Он отмечает, что сейчас в нашей стране ведется работа над тем, что врачи будут самостоятельно принимать важные решения относительно своей деятельности, без вмешательства чиновников. Это значит, что медики получат больше свободы в своей работе, но в то же время увеличится их ответственность за профессиональные ошибки, халатность и уровень образования и знаний.