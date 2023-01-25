У лікарню окупованого Старобільська доставили майже 100 поранених росіян, - Генштаб

Фото: У лікарню окупованого Старобільська доставили майже 100 поранених росіян (GettyImages)

Російські загарбники продовжують зазнавати серйозних втрат у Луганській області. Поранених військових вимушені перевозити на лікування до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників", - йдеться у повідомленні. У Генштабі додають, що через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів, їх перевозять до лікарень міста Луганськ або на територію Росії.