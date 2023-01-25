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У лікарню окупованого Старобільська доставили майже 100 поранених росіян, - Генштаб

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Луганська область, Середа 25 січня 2023 18:36
У лікарню окупованого Старобільська доставили майже 100 поранених росіян, - Генштаб Фото: У лікарню окупованого Старобільська доставили майже 100 поранених росіян (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники продовжують зазнавати серйозних втрат у Луганській області. Поранених військових вимушені перевозити на лікування до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів, їх перевозять до лікарень міста Луганськ або на територію Росії.

Нагадаємо, що наразі продовжуються тяжкі бої біля Кремінної. Українські військові потроху просуваються, лінія фронту наближається до міста.

Російські окупанти стягують мобілізованих та ув’язнених на Кремінський напрямок у Луганській області.

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