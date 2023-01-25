В больницу оккупированного Старобельска доставили почти 100 раненых россиян, - Генштаб
Российские захватчики продолжают нести серьезные потери в Луганской области. Раненых военных вынуждены перевозить на лечение в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавляют, что из-за переполненности больницы после стабилизационных мероприятий их перевозят в больницы города Луганск или на территорию России.
Напомним, что сейчас продолжаются тяжелые бои у Кременной. Украинские военные постепенно продвигаются, линия фронта приближается к городу.
Российские оккупанты стягивают мобилизованных и заключенных на Кременское направление в Луганской области.
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