В больницу оккупированного Старобельска доставили почти 100 раненых россиян, - Генштаб

Фото: В больницу оккупированного Старобельска доставили почти 100 раненых россиян (GettyImages)

Российские захватчики продолжают нести серьезные потери в Луганской области. Раненых военных вынуждены перевозить на лечение в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков", - говорится в сообщении. В Генштабе добавляют, что из-за переполненности больницы после стабилизационных мероприятий их перевозят в больницы города Луганск или на территорию России.