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В больницу оккупированного Старобельска доставили почти 100 раненых россиян, - Генштаб

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Луганская область, Среда 25 января 2023 18:36
В больницу оккупированного Старобельска доставили почти 100 раненых россиян, - Генштаб Фото: В больницу оккупированного Старобельска доставили почти 100 раненых россиян (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики продолжают нести серьезные потери в Луганской области. Раненых военных вынуждены перевозить на лечение в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что из-за переполненности больницы после стабилизационных мероприятий их перевозят в больницы города Луганск или на территорию России.

Напомним, что сейчас продолжаются тяжелые бои у Кременной. Украинские военные постепенно продвигаются, линия фронта приближается к городу.

Российские оккупанты стягивают мобилизованных и заключенных на Кременское направление в Луганской области.

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