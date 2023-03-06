Окупанти на Луганщині перевіряють на придатність поранених для повернення на фронт

У тимчасово окупованій Луганській області працює військово-лікарська комісія, яка визначає придатність російських військових для повернення на фронт. Військова комісія працює в готелі "Донбас" міста Кадіївка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

"Робота ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ, для подальшого їх повернення до строю", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що у такий спосіб російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи.

Нагадаємо, у Луганській області на військовий облік у терміновому порядку ставлять підлітків 2006 року народження.

Крім того, раніше Генштаб повідомляв, що з 5 березня у тимчасово окупованій Горлівці планують розпочати нову хвилю призову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.