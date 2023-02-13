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У лікарнях Горлівки третина поранених окупантів має обмороження кінцівок

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Понеділок 13 лютого 2023 07:55
У лікарнях Горлівки третина поранених окупантів має обмороження кінцівок Фото: У лікарнях Горлівки третина поранених окупантів має обмороження кінцівок (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У російській армії забезпечення солдатів зимовим спорядженням перебуває на вкрай низькому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що з січня 2023 року значно зросла кількість військовослужбовців РФ із ознаками обмороження кінцівок.

"У медичних закладах Горлівки Донецької області кількість росіян з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених", - вказали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові під Вугледаром розбили вщент елітну бригаду морської піхоти Росії.

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Горлівка Війна Росії проти України
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